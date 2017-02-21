王大陸的見面禮 王俊凱送上人偶娃娃

藝人王大陸將與大陸偶像藝人王俊凱一同上大陸真人秀節目，兩人近來相見歡，王俊凱送上一個人偶娃娃，開玩笑說，「這是送給大陸哥餓的時候吃的！」這讓粉絲直呼王俊凱好可愛。

中國大陸浙江衛視預定3月將推出一檔大型青春成長對戰真人秀節目「高能少年團」，王大陸與王俊凱是節目中的5名固定成員之一。

相關製作單位今天曝光了兩人見面的影片花絮，王俊凱送給王大陸一個人偶娃娃，隨即王大陸拿著人偶娃娃，對著王俊凱做出吃人的樣子。

影片中，有工作人員調侃道：「這是你們倆生的孩子啊！」王俊凱隨即開玩笑說，「不是，這是送給大陸哥餓的時候吃的。」

這則花絮影片在粉絲力捧下，立刻登上大陸微博熱搜榜，網友紛紛留言，「王俊凱太可愛了」、「太軟萌了」。

1999年出生的王俊凱，目前是大陸當紅偶像歌唱團體TFBOYS的隊長，除了出版音樂專輯外，他也跨足電影、電視劇的演出，也參與多檔綜藝節目。王俊凱日前參加北京電影學院表演系藝考，已通過初試，進入複試。1060221

(中央社)