搶救摩蘇爾古文物 英博物館代訓專家

我要評比

就在伊拉克部隊挺進，逐漸從伊斯蘭國（Islamic State)手中奪回摩蘇爾之際，大英博物館訓練的一批考古學家也在準備另一場戰役，竭盡所能搶救摩蘇爾珍貴的文化遺產。

法新社報導，大英博物館以研究古伊拉克文明見長一，過去1年來，訓練伊拉克專家利用高科技保存和記載歷史文化。

參與「伊拉克搶救文化遺產管理訓練計畫」（IraqEmergency Heritage Management Training Scheme）的考古學家雷伊（Sebastien Rey）告訴法新社，「一旦城市被解放，摩蘇爾博物館（Museum of Mosul）將會有大型修復計畫。」

「參與我們計畫的一名成員將會是第一位進入博物館，評估內部損壞情況的考古學家」。

計畫總監塔布（Jonathan Tubb）說，這個計畫是為了「從IS手中收復摩蘇爾考古遺址那天作準備」。

「面對這樣令人髮指的破壞行動，我們想做些積極和有建設性的事。」

伊拉克、敘利亞和馬利等地的伊斯蘭好戰分子鎖定這些珍貴無價的文化遺產，指它們不符合伊斯蘭教義。

摩蘇爾地區有多處考古遺址，像是尼尼維省（Nineveh）的古城和尼姆魯德（Nimrud），尤其重要。

2015年4月IS公布旗下戰士摧毀尼姆魯德文物的影片。摩蘇爾博物館的雕像也慘遭摧殘，一如尼尼維省的羅馬時期遺址哈特拉（Hatra）。

伊拉克軍隊去年10月展開收復第二大城摩蘇爾的大型軍事行動。摩蘇爾是IS在伊拉克的最後主要據點。特種部隊奪回摩蘇爾東部地區後，19日開始朝西部地區進攻。1060221

(中央社)