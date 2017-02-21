長老教會籲力行轉型正義 制定台灣新憲法

二二八事件七十周年前夕，台灣基督教長老教會總會今天呼籲追究元凶與加害者、力行轉型正義、建立台灣新國家。長老教會也期待促進轉型正義條例草案能在立法院本會期完成三讀。

台灣基督長老教會總會議長Sudu Tada舒度大達上午在立法院召開記者會表示，長老教會在台灣教會唯一的宣教模式，「關心人權、民主、國家正常化」，幾十年來都以這樣信仰立場，關心這塊土地，1989年發表228和平日牧函、1990年發表對二二八事件受難者及家屬的道歉，一直到現在，每年都舉辦228紀念禮拜、追思活動。

基督教長老教會總會總幹事長林芳仲宣讀呼籲函提出「繼續追查真相、追究元凶及加害者；力行轉型正義、冤情予以昭雪；制訂台灣新憲法，建立台灣新國家」等三點呼籲。

追查真相部分，呼籲函指出，台灣不應該再對蔣氏父子有任何緬懷舉措，遍佈全國的銅像，各級政府應予以拆除；紀念堂、館、園區應改作他用，與其相關所有街道、機場、學校應改名。

力行轉型正義，呼籲函表示，政府應召開真相與和解委員會，對於因司法不公造成的冤獄，政府應該重新審理或特赦。被問特赦是否包括前總統陳水扁所涉司法案件？林芳仲表示，目前不觸及個案陳水扁的案情。

呼籲函也提到，強化台灣國家認同是全體國人應努力的目標，政府應完成立憲建國大業，徹底消弭台灣內部國家認同的歧異。期待促進轉型正義條例草案能在立法院這個會期完成三讀，轉型正義工作才能繼續推進。

台灣基督教長老教會表示，今年二二八事件紀念日也將在全國舉辦16場追思活動，27日下午舉辦「走尋真相」遊行活動。

被問中國大陸今年也舉辦二二八事件紀念活動，林芳仲說，假如中國是一個關切民主、自由、人權的國家，中國政府究應該釋放家庭教會領導者、維權律師，讓圖博達賴喇嘛得到自由、新疆熱比婭能夠自由在世界各地發表言論，這個叫做「宗教自由」，假如不能做到，稱要紀念二二八只是一種手段。1060221

(中央社)