海菜綠與美 摩西分海成綠帶步道
時序已立春，但年後的接連幾波鋒面，讓澎湖各沿岸潮間帶海域更綠了，連摩西分海的礫石步道也出現了蜿蜒的綠帶，宛若一條美綠的海底步道，岩盤上覆滿了「綠意」，真是美極了。
澎湖今年的野生海菜，先前在農曆年前，疑受暖冬氣候影響，生長情況不佳，不過年後的接連幾波的寒流或鋒面來襲，反倒在立春過後，潮間帶岩盤、礫石等穿上新綠，讓沿岸潮間帶更加美麗迷人。
澎湖最具盛名的旅遊景點「摩西分海」，從北寮奎璧山至赤嶼間的300公尺礫石步道兩側，也覆滿了海菜，形成一條蜿蜒的綠帶，海底中的岩盤上也覆蓋著綠意，形成分海最美綠的海灣步道景觀，讓早春前往踏浪的遊客們，個個驚奇不已。
不過，遊客或民眾漫步在步道上，欣賞分海步道美景之餘，要注意安全，以免滑倒摔跤。
澎湖在每年冬至過後，東北季風吹起的冬天至隔年春頭，近岸潮間帶海域的礁岩上，都會長出綠油油的藻類植物「海菜」，在潮間帶上，可見漁婦在海水漲退潮之際，以竹杓、不鏽鋼等杓子或網具等用蹓或網撈海菜。
「海菜」有「綠金」之稱，澎湖沿岸潮間帶年產約200噸左右，大部分都外銷日本，民眾自潮間帶蹓回來之後，還要經過多次的清洗、瀝乾，售價比往年高，目前每斤在100元上下。1060221
(中央社)
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