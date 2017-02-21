陸擬給台人「國民待遇」 張小月：樂觀其成

國民黨立委賴士葆21日詢問行政院長林全與陸委會主委張小月，對於大陸擬給台人「國民待遇」有何看法？（姚志平攝）

陸委會主委張小月（右）表示，陸委會一向主張台商與台灣學生在大陸要受到公平待遇。（姚志平攝）

國民黨立委賴士葆21日詢問行政院長林全與陸委會主委張小月，對於大陸擬給台人「國民待遇」有何看法？張小月表示，陸委會一向主張台商與台灣學生在大陸要受到公平待遇，只要對台商、留學生有利，且符合國家尊嚴利益，樂觀其成。

(中時)