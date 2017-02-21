日本服裝企業 正悄悄退出中國市場

由於當地的人工成本不斷上漲，中國作為生產基地的優勢也在動搖，原本對這一成長市場抱有期待的日本服裝企業不得不在銷售和生產兩個方面調整戰略。進駐中國的日本服裝企業陷入了苦戰。

因為銷售低迷，除了大型服裝企業伊都錦（Itokin）決定撤出中國外，擁有眾多門店的女裝企業好儷姿（Honeys）也在不斷地關店。

伊都錦在中國最多時曾擁有300家門市店，但隨著與當地企業的競爭激化，經營狀況出現惡化。儘管伊都錦在2016年2月併入了投資基金Integral旗下，但其判斷改善收益的希望渺茫，在2016年完全退出了中國市場。

好儷姿也在逐漸撤出之前重點開店的百貨商場，計畫在2017年春季之前在3年內關閉約270家門店。雖然也有新店開業，但門店網路預計將由巔峰時期的約600家減少到430家。好儷姿表示，不光在百貨商場，在購物中心的競爭也在加劇。

日本製造業為謀求廉價勞動力向中國轉移生產基地，但現在中國的工資正以每年10%的速度增長，生產成本急速飆升。

日本著名鞋廠朝日（Asahi）計畫在5年內將生產全部遷回日本國內。該公司表示，在中國，10年內人工成本暴漲到原來的約7倍，將在考慮到匯率變化風險的同時重新選擇生產基地。朝日將投資10億日元提高生產效率，引進自動裁剪皮革的設備等。產品價格雖然會上漲20～30%，但生產速度可以縮短2～3個月，從而提高暢銷產品的出貨能力。

2015年夏季，旅行箱生產商SUNCO已在日本國內重啟了自有工廠。其產品原本全部在中國生產，但隨著工資上漲和日元貶值的影響反映到價格裡，客戶開始流失。為此，SUNCO希望提高商品的附加價值，即使價格翻倍也能暢銷。

(旺報)