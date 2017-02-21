性別歧視？ 川普女性官員比例 創24年來最低
美國總統川普(Donald Trump)在競選時期就被挖出許多過去歧視女性的爭議，也因此讓不少人擔心在他的執政期間，婦女的權益將受到影響。而最近川普的官員名單逐漸成形，更令這些擔心女性群益的人焦躁不安，因為川普的女性官員比例竟然創下了24年來的新低。據統據川普的身邊的重要官員多由男性擔任，整體的男女性別比例也高達了2：1，讓不少專家擔心這會為美國社會做出不好的示範，以及憂慮未來四年中，川普政府是否會對婦女權益有所縮減。
據《USA TODAY》報導，以往美國總統在白宮任命的官員多達上百個人，但真正影響總統決策的人只有70位，其中又只有中23%為女性，其中最有影響力的女性官員為高級顧問康威( Kellyanne Conway)、高級經濟顧問鮑威爾(Dina Habib Powell)以及副國安顧問麥可法蘭德(K.T. McFarland)。
白宮方面則是反駁這個新低的數據，表示目前川普任命的官員名單有31%為女性，比外界統計的23%來的高。但卻又遲遲不肯公布確切的名單來反駁，只稱預計未來全部的官員都確定後，男女官員的比例可望會接近1:1。
川普的身邊的女性大將不只有高級顧問康威，還有川普的長女伊凡卡(Ivanka Trump)，儘管伊凡卡不是白宮的幕僚，但她仍參與了許多重要會議，包括上星期和加拿大總理一起參加兩國女性企業家會談，可見她也是川普婦女政策的重要的推手。
另外，還有伊凡卡找來的高級經濟顧問鮑威爾，她在加入川普內閣前就長年關注女性權益，她曾任投資銀行高盛(Goldman Sachs)慈善基金會的主席，並舉辦了著名的公益活動「萬名婦女」(10,000 Women)，以培訓全球女性企業家為目標。而另一名較受矚目的女性官員為，川普曾主持的實境秀節目《誰是接班人》(Apprentice)的非裔參賽者馬尼戈特(Omarosa Manigault)，她是目前的白宮公共聯絡辦公室傳播主管。
據統計從1996年的克林頓(Bill Clinton)的第一任任期結束，到2017年川普在白宮所任命的官員中，川普的女性官員比例創下了新低，只有23%。而這24年4任總統中最高的是克林頓總統在2000年的任期結束時，一共在98名重要官員中任命了51位女性，占了總比例的52%。
而專家表示，從歷史上來看，共和黨所任命的女性內閣往往比民主黨來的低，因此評估川普在2020年任期結束前，應該無法達到克林頓總統時期女性官員比例52%的巔峰。
儘管有政黨任命官員的習慣之分，專家仍表示女性官員比例過低是令人擔憂的，因為白宮官員名單深具代表性，它將反映出社會可以遵循的價值觀及喜好，也建議川普應該任命更多女性及少數族群為官員，除了向大眾釋出女性及少數族群是有充分的資格勝任白宮職務的訊息外，更可以在做決策時充分考慮到各方的意見。
歷屆美國總統任命的女性官員比例(1996-2017)
克林頓(Bill Clinton)：39%(1996年)、52%(2000年)
小布希(George W. Bush)：36%(2004年)、28%(2008年)
歐巴馬(Barack Obama)：38%(2012年)、44%(2016年)
川普(Donald Trump)：23%(官方稱31%) (2017年)
(中時電子報)
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