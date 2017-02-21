產品風險高 觀光局：阿里山、武陵、花蓮及墾丁等1日遊行程下架
今上午觀光局、旅行業公會、品保協會、遊覽車商業同業公會全聯會及全國駕駛員職業總工會等召開國旅改善會議，結論包括阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等1日遊行程（由台北出發），產品風險高，應予下架，觀光局將予列管追蹤。
另外，行程早出晚歸者，旅行業應採駕駛替換機制，或採多元交通運具，或調整變更行程；旅行業者之旅遊產品行程規劃，如以遊覽車為交通工具，行駛平面道路每日以300公里為原則，如含山區道路每日以200公里為原則。
不過，觀光局強調，業者改善行程後若成本增加，已售出的旅遊產品，應由業者自行吸收，不得再向旅客多收錢；新售出產品才能調漲價格。另請旅行業品保協會儘速研提國內旅遊1日遊參考標準及價格。
(中時)
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