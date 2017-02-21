退伍軍人立院外抗議 國民黨團到場關心

不滿政府的年金改革，監督年金改革行動聯盟今天在立法院外舉行「八百壯士捍衛權益」行動，包括國民黨副主席郝龍斌、國民黨立法院黨團總召廖國棟與書記長王育敏皆到場關心。

監督年金改革行動聯盟與退伍軍人團體今天上午號召上百位退伍軍人在立法院大門口舉行記者會，發動「八百壯士捍衛權益」行動，批評政府採齊頭式改革軍人的年金並溯及既往，破壞國家制度與根基，並表示將從今天起在立法院外長期抗戰，呼籲政府不可毀憲亂政，隨便破壞制度。

活動現場除了有許多退伍軍人及軍系團體外，包括郝龍斌、廖國棟、王育敏等，也都現身活動現場表達支持。王育敏表示，軍人的尊嚴不可被踐踏，政府現在犯的最大錯誤，就是對國家有功的軍公教污名化，這是很不應該的，因此出席活動表達對軍人朋友的敬重與關心。1060221

(中央社)