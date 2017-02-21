家禽禁宰令 林聰賢：無新案例就不延長

因應禽流感疫情，外傳禁宰禁運家禽將再延長3天。行政院農業委員會主任委員林聰賢今天表示，最後3天嚴密監控，若無新案例就沒有延長問題，若案例不斷增加，會再做風險評估。

中國國民黨籍立法委員盧秀燕上午在立法院施政總質詢時表示，禽流感疫情升溫，禁宰令恐再延長3天？林聰賢說，7天禁宰、移動管制就是要業主能主動通報，前幾天升溫是通報量多，今天起3天都在嚴密監控。

林聰賢說，昨天召開專家會議時說，如果後面3天各地沒有新的案例，疫情就算是在可控制範圍，「沒有所謂延長禁宰令管制問題，但若案例還不斷增加，再做風險評估，提高警覺」。盧秀燕追問，萬一不能遏止疫情就要再延長？林聰賢說，「這是必要的，因為怕疫情擴大」。

盧秀燕指出，去年農委會曾舉辦全國動物疾病防治會議、全國草食性防疫會議等，都是兩天一夜，但每天開會時間卻只有3小時，還有騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等活動，「這樣吃喝玩樂真的有在防疫？要不要嚴查？」

行政院長林全答詢時表示，如果真的是那樣，「是不恰當的」，但會議中有一些休閒只要是合理的，也不是完全不可以，輕重要分清楚；他會請農委會馬上了解，一個星期內把事實查清楚。1060221

(中央社)