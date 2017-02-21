菲惡警發配邊疆 只有53人報到

今天是菲律賓總統杜特蒂將不良警察發配到南部混亂地區的日子，但在預定調動的310名警員當中，只有53人報到，意味著其他250多人將被視為曠職。

近週來菲國屢傳警隊害群之馬勒索甚至殺人的指控，特別是針對韓國人，令杜特蒂大為震怒，他於本月初把留有不良紀錄的警察叫到馬拉坎南宮訓斥一頓，並宣布把他們調到南部恐怖分子活躍的省份。

警察總長德拉羅沙（Ronald de la Rosa）訂於今天把不良警察調到巴西蘭島（Basilan），但只有53人到營區報到，德拉羅沙說，未露面的警察視同曠職，未來幾天若再不見人影將予革職，喪失一切福利。

這樣的人事調動引發爭議，相關省份的議員呼籲中央政府勿把南方當作「垃圾桶」，但德拉羅沙回應，當警察本來就有被調動到國內任何角落的準備，即使是表現優良的警察，也可以被派到南方，因此不應將此視為懲罰。

面對惡警派到恐怖分子活躍省份是否就可以洗心革面，德拉羅沙表示，南部生活簡單、物質誘惑少，是個修身養性的好地方，「而且那裏沒有韓國人可以勒索。」

另一方面，菲律賓軍方歡迎增派警員到巴西蘭島的措施，稱這有助於充實維護治安的人力，讓軍隊可以專注於掃蕩恐怖組織以及叛亂分子。1060221

(中央社)