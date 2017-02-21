南韓將對北韓喊話 傳播金正男死訊

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南韓國防部今天透露，將利用擴音器在最前線地區向北韓心戰喊話，傳播北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男在吉隆坡機場遇刺身亡的消息。

國防部表示，鑒於北韓消息封鎖，南韓軍方希望透過此舉讓至少鄰近軍事分界線地區的北韓居民和官兵能看透金正恩的殘暴性。

南韓聯合新聞通訊社報導，國防部今天在向國會國防委員會提交的報告中，直言金正男是遭金正恩殺害。

國防部有關人士表示，根據常識，北韓採取行動前，不可能沒有金正恩的指示。

國防部還計畫利用雙邊和多邊軍事外交管道，積極向他國說明北韓政權的胡作非為。1060221

(中央社)