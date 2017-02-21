台商罹患乾癬 被誤認花柳病生意談不成

乾癬患者有紅厚脫屑特徵影響外觀，中山醫學大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏今天說，就有一名台商因為罹患乾癬，不僅生意談不成，還被誤以為得了花柳病。

蕭玉屏表示，乾癬有紅厚脫屑的特徵，外觀上不是那麼好看，雖然不具傳染性，卻因皮膚上的病灶，時常讓病友遭受誤解與歧視，許多患者因此不敢露出皮膚，不論天氣多熱都穿著長袖、長褲，過著遮遮掩掩的生活，這也直接影響病友自信心、人際關係。

蕭玉屏以一名台商病友為例指出，患者最嚴重時，全身只有手心的皮膚是乾淨的，其他皮膚區域甚至是臉部，都可以看見乾癬病灶，外觀問題嚴重影響工作，由於患者做生意時，常需要交際應酬，當時皮膚已經很嚴重，所以會避免喝酒。

另外，客戶們看到患者皮膚的狀況已心存偏見，交際時連酒都不能喝，更讓對方誤會有不可告人的隱疾，甚至有人認為是得了花柳病，而不願與患者談生意，讓患者備感歧視。

患者後來在皮膚科團隊的治療照顧之下，蕭玉屏表示，以口服用藥搭配照光治療，現在使用健保給付的生物製劑，每3個月接受一次注射治療，嚴重度從全身原本有14個手掌大的乾癬病灶，改善將近8成，身邊朋友都覺得患者真的好很多，患者也覺得與朋友間的距離更接近了，而且也不用經常回醫院治療，讓患者可以放心的出國談生意。

蕭玉屏表示，乾癬是一種皮膚免疫疾病，導致皮膚慢性發炎，病友往往需要長期控制病情。許多病友誤以為西醫多用類固醇治療乾癬，因此對用藥有所顧慮，影響其服醫囑性，但其實西醫在乾癬治療上，反而不建議使用口服類固醇。目前西醫使用的治療選擇，都經過大型的臨床試驗佐證其安全性及有效性，病友可以放心的與醫師配合治療。1060221

(中央社)