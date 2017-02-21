桃市推智慧城市旗艦計畫

桃園市「智慧城市旗艦計畫」，展現智慧生活。（甘嘉雯）

桃園市「智慧城市旗艦計畫」，展現智慧生活。（甘嘉雯）

桃園市「智慧城市旗艦計畫」，展現智慧生活。（甘嘉雯）

桃園市政府推動「智慧城市旗艦計畫」，獲得2017智慧城市創新應用奬肯定，分別由「智慧消防、行動派遣119及「水情資訊系統」獲獎。而即將於106年2月21日起，在南港展覽館登場的2017智慧城市展，更規劃以「智慧治理」、「智慧生活」及「智慧產業」等三大主題展區，向民眾展現桃園市在智慧城市推動上的重點成果。

(中時)