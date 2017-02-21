美總統日 11猶太中心遭炸彈威脅
2月20日是美國國定假日總統日（Presidents Day），但全美各地有11個猶太社區中心卻遭受炸彈威脅，並立即撤離所有人員。
儘管後來證明，這是惡作劇，但為了與夫婿庫許納結婚，而皈依猶太教的第一女兒伊凡卡仍上推特，呼籲大家發揮宗教包容力，並保護宗教場所。
據法新社與《每日郵報》（Daily Mail）報導，單是1月，美國與加拿大各地猶太社區中心便收到60次威脅，而聯邦調查局（FBI）也已展開仇恨犯罪（hate crime）調查，他們認為，這並非恐怖主義威脅，而是仇恨犯罪。
而前民主黨總統候選人希拉蕊的女兒雀兒喜，則推文批評川普，遲遲未譴責此起彼落的反猶太人威脅。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。