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美總統日 11猶太中心遭炸彈威脅

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美總統日 11猶太中心遭炸彈威脅
2月20日是美國國定假日「總統日」，但全美有11個猶太社區中心都受到炸彈威脅。第一女兒伊凡卡聞訊，呼籲大家發揮宗教包容力。圖為伊凡卡（中）與夫婿庫許納（Jared Kushner）及兒女，還有白宮策略長巴農（Steve Bannon，右二）及白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus，右）17日走向空軍一號座機。（圖/美聯社）

2月20日是美國國定假日總統日（Presidents Day），但全美各地有11個猶太社區中心卻遭受炸彈威脅，並立即撤離所有人員。

儘管後來證明，這是惡作劇，但為了與夫婿庫許納結婚，而皈依猶太教的第一女兒伊凡卡仍上推特，呼籲大家發揮宗教包容力，並保護宗教場所。

據法新社與《每日郵報》（Daily Mail）報導，單是1月，美國與加拿大各地猶太社區中心便收到60次威脅，而聯邦調查局（FBI）也已展開仇恨犯罪（hate crime）調查，他們認為，這並非恐怖主義威脅，而是仇恨犯罪。

而前民主黨總統候選人希拉蕊的女兒雀兒喜，則推文批評川普，遲遲未譴責此起彼落的反猶太人威脅。

(中時電子報)

關鍵字：美國總統日猶太炸彈伊凡卡
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