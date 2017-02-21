少年家貧偷名牌鞋 暖警自掏腰包贈鞋
高雄1名13歲王姓國中生，因羨慕同學有名牌鞋穿，自己買不起，日前竊走盧姓民眾擺在屋外的2雙球鞋，梓官分駐所長薛冠洲調監視器，通知王姓少年到案，得知他父親因案入獄，母親獨力養家，家境清寒，於是自掏腰包買了一雙Nike球鞋還送白米，勸導他改過自新，日後報答母親養育之恩。因竊盜罪屬公訴罪，警方仍函請少年法院偵辦。
日前盧姓民眾報案，指擺在自家屋外鞋櫃的名牌球鞋遭竊，警方調閱監視器，發現是王姓少年(93年次)所竊。
警方調查，王姓少年父親因案入獄，母親獨力扶養2名子女，家境貧寒，因在學校時常遭學校嘲笑，又羨慕同學有名牌球鞋穿，自己買不起球鞋，案發當天，他打完球回家，路過被害人家門口，見鞋櫃擺放外面，心生歹念下手行竊球鞋2雙。
所長薛冠洲得知少年狀況後，除了贈與球鞋、白米，也勸導改過自新。少年母親非常感謝警方關愛及心意，紅著眼眶向員警致謝。
(中時)
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