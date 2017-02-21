坑道音樂節重現 金管處發表DVD

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坑道音樂會舉辦8年，已成為金門觀光別具特色的亮點；金門國家公園管理處今天發表坑道音樂節影片「坑道迴響」，要讓未曾參與坑道音節活動的民眾，一窺坑道音樂節的魅力。

金門國家公園管理處表示，戰役遺跡是金門國家公園重要而豐富的保育資源，多年來金管處致力戰役史蹟的活化與再利用，並從民國98年開始舉辦坑道音樂節，深受在地民眾和旅客喜愛。

坑道音樂節以坑道為場景、船為活舞台，或呈現東西方音樂的交融，或化身為坑道歌劇院，音樂家用絕妙的音符，為金門坑道注入了新生命。金管處去年完成了「坑道迴響-金門坑道音樂節」影片，期盼透過影片的製作與宣傳，讓遊客可以身歷其境的欣賞坑道音樂節。

影片共記錄了音樂節內容10段，內容融合東西方音樂，有深受歡迎的坑道歌劇院、經典的弦樂四重奏，還有歌仔戲國寶廖瓊枝淒美絕然的苦旦嗓音，迴盪在花崗岩洞裡，久久不歇，讓人回味無窮。

參與者除了廖瓊枝，還有有大提琴演奏家張正傑、、女高音蔣啟真、男高音王典、小提琴演奏家林天吉、小提琴演奏家梁茜雯、中提琴演奏家蕭雨沛等人。

今天的發表會，金管處特別邀請音樂節發起人張正傑和影片導演廖東坤，以及金管處處長謝偉松分享拍攝過程。

大家不約而同提到去年海馬颱風來襲前準備拍攝的種種驚險狀況，擔心颱風攪局，讓音樂會讓會開天窗。感謝老天幫忙，最終還是完成拍攝，廖東坤想起當時拍攝的緊張過程，胃部還一陣抽痛。

發表會最特別的是，在觀眾欣賞影片之前，張正傑先表演一段巴哈的作品，讓大家感受不同場域表演的差異，也感謝金管處用心的安排。

金門國家公園管理處說，希望藉由這部影片，讓民眾和遊客用另一種方式親近金門的戰役史蹟，進而讓大家重視與共同來維護這屬於大家的文化資產。

有意購買「坑道迴響」DVD的民眾，可向翟山坑道「福麗社」購買，服務電話082-324596，或到國家網路書店（www.govbooks.com.tw）、五南網路書店（www.wunanbooks.com.tw）洽購。1060221

(中央社)