「俏黃蓉」翁美玲母親病逝 與女兒合葬英國劍橋
香港女星翁美玲1983年演出電視劇《射鵰英雄傳》，轟動華人世界，她以劇中古靈精怪「黃蓉」一角走紅，被封為「最俏黃蓉」，豈料她後來在26歲時因感情問題輕生，讓翁母張明如白髮人送黑髮人，近日翁母的姨外孫女證實張明如上月17日病逝，享耆壽91歲，家人將她與翁美玲合葬於英國劍橋墓園，讓母女倆在另一個世界得以團聚長眠。
翁美玲香港影迷會幹事「翁美玲-Chak湛山子 」昨(20日)在微博上透露：「翁美玲媽媽張明如女士於2017年1月17日在英國劍僑仙逝。和翁媽媽的姨外孫女『英倫白狐』聯繫過，佛教葬禮儀式和遺體火化，將於英國時間2月23日星期四上午10時45分開始舉行」，翁母遺體火化後，將擇期與翁美玲合葬，影迷會已預定鮮花致祭。
而翁母姨外孫女「英倫白狐」上月便發文表示翁母過世，希望張明如能忘記這些年的風風雨雨，「到了天國，就能和您魂牽夢繞的女兒翁美玲相聚，她早已等候您近三十二年了」，也說張明如說過這輩子經歷太多，只求在睡夢中辭世，而她過世前一天便因身體不適昏睡，隔天中午與世長辭，「英倫白狐」說：「老天保佑，您在靜靜的睡眠中輕輕的去往極樂世界。」
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
關鍵字：翁美玲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。