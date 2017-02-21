「俏黃蓉」翁美玲母親病逝 與女兒合葬英國劍橋

翁美玲母親張明如上月病逝。（圖／取自英倫白狐、翁美玲-Chak湛山子微博）

翁母姨外孫女「英倫白狐」證實張明如過世。（圖／取自英倫白狐微博）

香港女星翁美玲1983年演出電視劇《射鵰英雄傳》，轟動華人世界，她以劇中古靈精怪「黃蓉」一角走紅，被封為「最俏黃蓉」，豈料她後來在26歲時因感情問題輕生，讓翁母張明如白髮人送黑髮人，近日翁母的姨外孫女證實張明如上月17日病逝，享耆壽91歲，家人將她與翁美玲合葬於英國劍橋墓園，讓母女倆在另一個世界得以團聚長眠。

翁美玲香港影迷會幹事「翁美玲-Chak湛山子 」昨(20日)在微博上透露：「翁美玲媽媽張明如女士於2017年1月17日在英國劍僑仙逝。和翁媽媽的姨外孫女『英倫白狐』聯繫過，佛教葬禮儀式和遺體火化，將於英國時間2月23日星期四上午10時45分開始舉行」，翁母遺體火化後，將擇期與翁美玲合葬，影迷會已預定鮮花致祭。

而翁母姨外孫女「英倫白狐」上月便發文表示翁母過世，希望張明如能忘記這些年的風風雨雨，「到了天國，就能和您魂牽夢繞的女兒翁美玲相聚，她早已等候您近三十二年了」，也說張明如說過這輩子經歷太多，只求在睡夢中辭世，而她過世前一天便因身體不適昏睡，隔天中午與世長辭，「英倫白狐」說：「老天保佑，您在靜靜的睡眠中輕輕的去往極樂世界。」

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(中時電子報)