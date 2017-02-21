恩主公醫院醫美中心成立 97歲阿公來除斑

恩主公醫院醫美中心指出，比髮絲稍粗的美顏針，是從韓國風行回台的美容除痘法。（陳俊雄攝）

97歲老阿公做了雷射除紋手術後，老人斑明顯減少。（陳俊雄翻攝）

恩主公醫院院長吳志雄與醫美中心主任王綺嫻、台灣皮膚科學會理事長王莉芳、中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤、英爵診所院長吳英俊（由左4至右1）共同為該院醫美中心揭幕。（陳俊雄攝）

三峽恩主公醫院美容醫學中心21日上午正式成立，成為土樹三鶯地區設備最完善、服務品質最高的醫美中心。恩主公醫院院長吳志雄表示，除了拉皮、除斑、煥膚外，該院醫美中心也提供在韓國相當流行的中醫美顏針等治療方式，未來還將加入整形外科，提供民眾全方位的治療。

愛美不分男女老幼，恩主公醫院醫美中心指出，日前有名高齡97歲的阿公在孫子帶領下，向該中心求診雷射除斑，醫美中心主任王綺嫻詢問後發現，老阿公在該院做完白內障手術後，眼前變得一片清晰明亮，這還發現自己因為臉上的老人斑顯得老態龍鍾，特別前來醫美中心請醫師幫忙除斑。

王綺嫻表示，老阿公身體硬朗，卻因為臉上老人斑顯得不太快樂，經過詢問後發現老阿公晚上側睡，因此院方特別為他安排施做二次、每次只做半邊臉的雷射除斑，讓老阿公的老人斑減少甚多，讓他拾起歡笑。

除了老人家因為老人斑困擾，也有即將接受大學甄試入學面試的學生，前往醫美中心詢問除痘，經過中醫美顏針治療後，效果顯著，讓這些年輕學子面試時增加不少信心。

恩主公醫院吳志雄院長表示，恩主公醫院為三鶯地區最大的區域醫院，除了醫療照顧外，也持續提供最優質的美容醫學服務，十餘年來造福遍及北台灣的無數民眾。恩主公醫院今年在中山醫療大樓五樓成立美容醫學中心，空間明亮寬敞，設計兼顧個人隱私，由皮膚科醫師和中醫師共同合作，由內而外照護民眾的美麗與健康，打造全方位的美容醫學中心。

(中時)