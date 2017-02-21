228爆發地壽山要塞 70年後首曝光

我要評比

一張近百年前的日治時期明信片以壽山要塞為封面，是目前唯一外界可窺見要塞的圖像。（高史博提供）

高史博二二八特展還原當年壽山要塞會議室談判現場，相關人員的座位。（李義攝）

高史博二二八特展，在良山兄補破網歌聲中揭開序幕。（李義攝）

高史博二二八事件模型，重現當年軍方攻入市政府場景，舊市府如今已成高雄市歷史博物館。（李義攝）

今年特展中有許多國內外首見的史料。（李義攝）

二二八特展展出國內外珍貴檔案，副市長史哲等人出席揭幕看展。（李義攝）

高雄市立歷史博物館「解密‧國際檔案的二二八事件特展」開展，展出國內外解密文件，二二八當天，閣揆林全將與受難者家屬回到高雄市壽山要塞辦公室，該處是軍民談判破裂引發軍事鎮壓起始點，70年來不曾曝光進入，象徵著追尋二二八真相的最後拼圖之一。

壽山要塞是當初市長黃仲圖、議長彭清靠等地方仕紳與高雄要塞司令彭孟緝和平談判的地點，因談判破裂而發生軍事鎮壓。該處地點因位於要塞營區內，從不曾有人進入當年事件現場。

高雄市今年在二二八和平紀念公園舉行紀念儀式後，閣揆林全將與百餘位受難者家屬進入壽山要塞，進入當年軍民談判會議室現場，舉行追思紀念儀式，這也是該處塵封70年後首度曝光。

二二八事件今年70周年，21日在良山兄的補破網歌聲中，為高史博籌畫近一年的「解密‧國際檔案的二二八事件」特展揭開序幕。

高史博表示，本次特展取得多件外國檔案，有8件目前臺灣研究二二八事件以來，國內尚未公開，甚至也很少研究者接觸過的珍貴史料。

包括1945年7月美國國務院陸海軍協調委員會原來制定的軍政府計畫，打算在臺建立軍事統治，但後來廢棄未採用。以及《1895年以來臺灣的政治與社會運動，臺灣在中國管理下的現況》報告、〈街談巷議〉手寫稿，均反映二二八事件前夕，臺灣時局動盪不安、國民政府對臺人態度，仕紳知識份子不滿被指為皇民奴化及市井小民對於當局政府之議論與不滿。

特展地點的高雄市歷史博物館即是二二八事件現場之一，館內二樓設有「二二八見證臺灣．0306」常設展，展出模型場景及相關文物，加上「解密‧國際檔案的二二八事件」特展的開幕，無論對高史博和高雄市民而言，於此重要歷史現場重現二二八事件之歷史情境，實有其重要意義。

除特展外，高雄市政府還將陸續舉辦「我地港澳電影節」、「《咱的電影咱的歌》228草地音樂會」、「重返和平未竟之處─二二八事件七十周年追思紀念儀式」、「從黑暗到光明─228影展日」、「重回歷史現場【228．0306】」等活動。

(中時)