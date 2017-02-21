小孩練出一身肌好棒？醫師：恐影響發育
日本一名6歲男童，是李小龍的鐵粉，從小便學習雙節棍，因為能甩出和李小龍電影中、一模一樣的棍法而紅遍各地；但他同時也練出一身肌肉向偶像致敬，卻被外界擔心「長不高」。小兒科醫師表示，孩童從事重量訓練，確實易因影響生長板而影響發育，且若為了長肌肉而補充大量蛋白質，也擔心影響腎功能。
國人健身風氣健身，很多很都想透過重量訓練，練出像是飽滿的胸肌、粗壯的手臂、或厚實的背肌。榮新診所副院長潘俊伸表示，在發育完成前，並不建議孩童從事重量訓練，因為在發育完成前，骨頭密度還未成熟，此時若貿然接觸重訓，容易有骨裂、骨折的風險。
國泰醫院小兒科主任侯家瑋強調，當站著拿啞鈴、槓鈴等訓練物品時，因為會增強地心引力，會影響到腳的生長板，不僅可能限制身高發育，還易使得脊椎側彎；對於「真的很想重訓」的孩童，他指出，舉重時至少應以「躺著」取代「站著」，例如躺著練習槓鈴或啞鈴，能稍微減少對身高的影響。
想要長出大肌肉，重量訓練後，勢必還要補充蛋白質。潘俊伸說，孩童腎臟功能未成熟，長期補充大量蛋白質，也可能影響腎功能。但他建議，除了重量訓練，應該鼓勵孩童從事其他各種運動，像是各式球類、跳繩都可以幫助長高，游泳可以鍛鍊到肌肉、跑步能夠訓練到心肺功能。
(中時)
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