越南村民確認段氏香是他女兒
越南快訊新聞網站報導，南定省一村民表示，涉北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男謀殺案、在馬來西亞被捕穿著白色上衣的女嫌犯，是他的最小女兒；他也已被當局要求提供有關女兒的資訊。
這名身為退伍榮民的村民表示，段氏香是個聽話與溫和的女兒，但屬於比較內向的人，較少與家人分享心聲；她10年前離家在河內就讀1所醫藥大專學校，每2到3個月才回家一次。
這名村民說，段氏香10年來都跟家人說自己在河內生活和工作，雖然家人詢問，但是她都不說在河內的居住和工作地址；由於家境困難，老婆2年前病死，因此這位父親也沒有機會前往河內了解女兒的生活情況。
這名村民說，段氏香身高約160公分，頭髮燙捲的，每次回家都是一個人於晚間8到9時回來，隔天早上就離去，很少與家人溝通說話，而且回家後都待在家裡，她沒有給父母錢，但是也沒有跟父母要錢。
家人多次催她結婚，但她都說「仍未想到此事」；全家人的合照照片，她都不在。她最後一次回家是從今年1月25日至29日（農曆新年期間），此一期間她也待在家裡，沒有外出探視親友。
據報導，南定省公安廳接獲越南公安部指示，16日成立了工作小組，前往段氏香住家蒐集與查明相關資訊，初步指出段氏香沒有前科。
越南公安部官員證實正在調查相關資訊，但是至今馬來西亞警方尚未發布公文要求越方配合調查。1060221
(中央社)
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