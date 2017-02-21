大馬衛生部長：金韓松未到醫院認父屍
大馬衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）今天說，金正男長子金韓松仍未到吉隆坡的中央醫院認屍或驗DNA，否則就能透過他血液的DNA，確認死者身分。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日遇刺身亡，大批媒體不眠不休駐守中央醫院太平間外，昨天晚間突傳出金韓松將搭機抵達吉隆坡，讓駐守媒體再飛車趕到吉隆坡第2國際機場。
不過，金韓松迄未現身，行蹤依然成謎，媒體記者只好再返回中央醫院太平間外持續守候最新消息。
大馬媒體中國報今天引述蘇巴馬廉表示，他只是從報章獲悉金韓松即將抵達大馬。
蘇巴馬廉指出，如果金韓松抵達吉隆坡，警方就會完成認屍程序，並從他身上取得樣本，確認死者身分。
根據「中國報」報導，如果金韓松抵達吉隆坡，只會和外交部及警方接洽。另外，蘇巴馬廉已指示法醫團隊今天匯報親屬認屍程序的最新進展。1060221
(中央社)
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