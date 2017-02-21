里長與戶政所三方協助 榮民骨灰回歸江蘇添佳話
80歲的單身榮民朱伯伯往生後，在大陸的親屬急著要迎回他的骨灰，但卻因為戶籍資料上的「出生別」不符而受阻，經左營戶政所轉介到朱伯伯戶籍所在的前鎮戶政所及高雄市「協助榮民落葉歸根」的達人劉德文里長三方協助後，終於完成法定程序，讓劉里長把朱伯伯的骨灰帶回大陸江蘇故土，為兩岸歸根添佳話。
民國38年隨國民政府來台的朱伯伯，生前一直在60兵工廠工作，去年往生後，親屬在大陸得知急著要迎回他的骨灰，完成他落葉歸根的願望。在申請相關程序的過程中，卻發現朱伯伯在兩岸的戶籍「出生別」登記資料不同而影響手續的進行。正當親屬不知如何是好時，透過網路請長期幫往生老榮民送骨灰回大陸的達人、左營區祥和里劉里長出面協助，並由左營戶政所主任蘇麗清將此案轉介給朱伯伯戶籍所在的前鎮區戶政所，朱伯伯落葉歸根的心願終於露出曙光。
左營戶政所告知劉里長，依規定朱伯伯的親屬必須先取得大陸公證處證明他在家中確實排行「三男」的證明書後，再經過海基會驗證，才能憑這些證明文件到前鎮戶政所將朱伯伯的「出生別」由台灣戶籍上的「長男」更正為大陸戶籍上的「三男」。
經前鎮及左營戶政所跨所合作與劉里長三方全力協助後，完成了戶籍資料的更正比對，讓劉里長幫忙將骨灰送回大陸江蘇老家長眠故土，完成了朱伯伯的心願。
(中時)
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