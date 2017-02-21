新竹縣獲頒智慧城市創新應用獎

新竹縣政府參加由行政院辦理的智慧城市創新應用獎，並於「智慧醫療」領域獎項拔得頭籌，21日接受總統蔡英文頒獎表揚。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府參加由行政院辦理的智慧城市創新應用獎，並於「智慧醫療」領域獎項拔得頭籌。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府近年積極推動智慧城市有成，不但榮獲2016「國際智慧城巿論壇（ICF）」全球前7大智慧城巿Top 7，近期更以「智慧公衛資訊服務網絡」參加由行政院辦理的智慧城市創新應用獎，並於「智慧醫療」領域獎項拔得頭籌，21日接受總統蔡英文頒獎表揚。

縣府綜合發展處處長陳冠義指出，為提供民眾貼心的友善用藥服務及藥局資訊，縣府與衛生局、竹縣藥師公會、藥劑生公會、交大及社會企業合作，運用縣政府公開資訊（Open Data）共同建構出「智慧公衛資訊服務網絡」。

此網絡提供民眾就近尋找合法藥局和各項藥師專業服務的適地性（LBS）和個人化資訊服務，並建立「新竹縣友善藥局公開資訊登錄系統」，提升新竹縣政府藥局公開資訊（Open Data）的正確性和即時性，最後，再結合IoT物連網感應設備，設計智慧適地性資訊推播系統，成功把重要的公共衛生資訊帶給縣民。

日前新竹縣參加由行政院科技會報、台北市電腦商業同業公會合辦的「2017年智慧城市創新應用獎」，並於「智慧醫療」領域獎項拔得頭籌，今天在台北南港展覽館舉辦的「2017智慧城市展」開幕式中，由副縣長楊文科代表接受總統蔡英文頒獎表揚。

陳冠義說，此次展出活動除了獲獎作品為展覽主題外，也於會場展示新竹縣相關智慧城市成果，包括智慧醫療─友善新竹好藥局APP、友善新竹哺乳室APP、智慧教育─新竹縣M3教育雲、智慧警政─科技建警，偵防兼備、智慧交通─iBus新竹縣APP。

智慧公車便民查詢網及4G Wifi公車、智慧文化─記憶拼圖，無牆博物館影音平台及數位典藏系統、智慧農業─新農民市場、智慧服務─為民服務八達通主題參展，歡迎民眾前來臨新竹縣政府展區，體驗智慧新竹縣。

(中時)