人行：定向降準2/27動態調整

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大陸央行今天公布，根據2016年度金融機構信貸支農支小情況，近日實行定向降準例行考核，符合規定者可續享受優惠準備金率，不符規定者則剔除優惠資格，此次準備金動態調整預定27日實施。

中國人民銀行（大陸央行）21日在官網公布，人行2014年引入定向降準考核機制，滿足審慎經營要求且「三農」或小微企業貸款達到標準的商業銀行，可享優惠存款準備金率，以藉此引導商銀優化信貸結構。

人行指出，所有商業銀行都屬於定向降準考核範圍定向降準考核每年2月份進行，根據商業銀行上一年度「三農」（農村、農業、農民）或小微企業貸款投放情況，對其存款準備金率進行動態調整。

人行說，經考核後，大多數銀行2016年信貸支農支小情況符合規定，可繼續享受優惠準備金率；不符規定者，不能繼續享受優惠準備金率；之前未獲定向降準銀行達到定向降準標準，新年度可享優惠準備金率。

大陸央行此次準備金率動態調整預定27日實施。

人行2014年4月首度實施「定向降準」，分別調降縣域農村商業銀行和農村合作銀行存款準備金率2個和0.5個百分點。

人行2014年6月，對符合審慎經營要求且「三農」和小微企業貸款達到一定比例的商業銀行，下調存準率0.5個百分點。

人行2015年也數度實施「定向降準」。1060221

(中央社)