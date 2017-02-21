人行：定向降準2/27動態調整
大陸央行今天公布，根據2016年度金融機構信貸支農支小情況，近日實行定向降準例行考核，符合規定者可續享受優惠準備金率，不符規定者則剔除優惠資格，此次準備金動態調整預定27日實施。
中國人民銀行（大陸央行）21日在官網公布，人行2014年引入定向降準考核機制，滿足審慎經營要求且「三農」或小微企業貸款達到標準的商業銀行，可享優惠存款準備金率，以藉此引導商銀優化信貸結構。
人行指出，所有商業銀行都屬於定向降準考核範圍定向降準考核每年2月份進行，根據商業銀行上一年度「三農」（農村、農業、農民）或小微企業貸款投放情況，對其存款準備金率進行動態調整。
人行說，經考核後，大多數銀行2016年信貸支農支小情況符合規定，可繼續享受優惠準備金率；不符規定者，不能繼續享受優惠準備金率；之前未獲定向降準銀行達到定向降準標準，新年度可享優惠準備金率。
大陸央行此次準備金率動態調整預定27日實施。
人行2014年4月首度實施「定向降準」，分別調降縣域農村商業銀行和農村合作銀行存款準備金率2個和0.5個百分點。
人行2014年6月，對符合審慎經營要求且「三農」和小微企業貸款達到一定比例的商業銀行，下調存準率0.5個百分點。
人行2015年也數度實施「定向降準」。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。