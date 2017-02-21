兩岸青年短片大賽 鎖定愛的故事
上海市海峽兩岸交流促進會舉辦兩岸青年短片大賽，徵件即日起至4月30日止。由立委轉戰電影圈的華聯國際董事長謝國樑鼓勵台灣青年嘗試拍攝其他類型片，不用只限於「小清新」。
「We愛兩岸青年短片大賽」今天在上海舉行記者會，活動由上海市海促會、上海交通大學等主辦。謝國樑、痞子英雄製片陳鴻元、滬測信息科技（上海）有限公司總裁孫大千、上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝等出席。
孫大千代表主辦單位說明活動內容，活動將選出60部入圍短片，其中30部來自台灣，另外30部來自大陸，入圍的創作者將於6月23日至30日到上海參加「電影大師交流營」，主辦單位將負擔創作者的機票、住宿費。
此外，參賽者年齡限於18至36歲，作品必須是在2015至2017年間拍攝，透過短片將上海、台北兩地關於愛的故事說出來。主辦單位還表示，如果是兩岸青年合拍的電影，獲選的機率會更高。
謝國樑指出，大陸對台灣的製片文化很有興趣，台灣電影「我的少女時代」、「那些年」、「海角七號」等，在大陸都有不錯口碑。但他建議參賽青年不要只侷限於小清新及愛情電影，也能在其他類型片上發揮。
陳鴻元表示，參賽短片限定只能在10分鐘以內，就是要讓參賽者透過「蒙太奇」的方式組織、思考，將屬於自己的城市、生活的故事說出來，而非有聞必錄，是很好的訓練。1060221
(中央社)
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