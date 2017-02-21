鍾萬學瀆教案續審 律師質疑證人客觀性
雅加達地方法院今天繼續審理雅加達省長鍾萬學褻瀆宗教案，傳喚宗教專家及犯罪專家證人出庭說明。不過，鍾萬學的律師團體質疑宗教專家的客觀性。
尋求連任的鍾萬學去年9月在雅加達外海的千島群島演講中提及一句可蘭經文，認為對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為他「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。
來自伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）的宗教專家米塔胡（Miftahul Akhyar）出庭作證表示，可蘭經第五章51節中提到禁止穆斯林選擇非穆斯林擔任領袖，非穆斯林包括猶太教徒及基督徒等。
法官詢問米塔胡，可蘭經中提到的領袖是指哪一方面的領袖？米塔胡表示，包括宗教領袖及世俗領袖，
除了米塔胡外，另有兩名證人出庭作證，包括宗教學者尤納海（Yunahar Ilyas）、印尼伊斯蘭大學犯罪專家穆茲亞克（Mudzakkir）。
鍾萬學律師團隊質疑宗教專家證人的客觀性。
鍾萬學的律師菲菲（Fifi Lety Indra）表示，來自伊蘭團體的證人必須要客觀、中立，不能只有反映自身的意見。因此，律師團隊拒絕向宗教專家提問。
鍾萬學被控觸犯刑法第156條騷擾及第156a褻瀆的部分，若觸犯刑法第156條判罪確定，他將面臨最高4年有期徒刑；若觸犯刑法第156a判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑。1060221
(中央社)
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