桃園龜山部分地區 月底停水23小時

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自來水公司表示，因龜山第三加壓站至A7站送水管工程，27日上午7時至28日上午6時止，共計23小時停水施工，請民眾預先儲水備用。

桃園市經濟發展局指出，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

桃園經發局說，停水影響範圍有大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、楓樹里(中坑街及風尾街)、舊路里「振興路（舊路大橋以上往長庚醫院方向-含東、西舊路坑）」27日上午7時至28日上午6時止(共計23小時)。

桃園市經濟發展局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，也請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

桃園經發局指出，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。1060221

(中央社)