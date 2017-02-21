射擊優秀高中生 國軍狙擊手親自教學

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為了落實扎根全民國防教育，國防部規劃自3月起，舉行高中生體驗射擊活動，並在暑期戰鬥營增加射擊課程；此外，教育部可推薦射擊成績優異學生，由國軍狙擊隊射手實戰教學。

自民國94年「全民國防教育法」頒佈後，教育部將「步槍射擊」納入高級中等學校全民國防教育課程之一，國防部訓練次長室次長莫又銘中將今天在國防部例行記者會中表示，為落實總統蔡英文對全民國防教育扎根要求，已於105年完成輕兵器靶場整修、劃分各靶場鄰近學校射擊申請單位及教官支援編組等，將全力推動本案。

莫又銘說，自3月起，在不影響戰訓任務下，於本、外島辦理「高級中等學校學生體驗射擊」、「戰鬥營增加射擊課程」、「與青年有約射擊觀摩」、「步槍射擊競賽」等活動。

高級中等學校學生體驗射擊部分，國防部運用在本、外島輕兵器靶場，由各作戰區完成槍枝檢整、靶場勤務、警戒派遣及醫療防護等事項，並依槍枝性能諸元介紹、彈道原理分析、故障排除、射擊預習、安全規定下達與實彈射擊等程序，實施每人25公尺6發實彈射擊，使青年學子體驗完整射擊程序。

暑期戰鬥營增加射擊課程部分，國防部安排106年暑期射擊體驗營，計金門戰鬥營等12個營隊，共29個梯次，課程內涵除結合軍事訓練體驗外，可運用步槍射擊模擬器實施射擊預習，接續於營隊所在營區周邊靶場，實施每人25公尺6發歸零射擊體驗。

與青年有約射擊觀摩活動部分，由教育部推薦60位射擊成績優異學生，搭配國軍10人狙擊隊射手，3月29日於林口大崗靶場實施175公尺每人10發及300公尺每人5發射擊，並由國軍狙擊組實施300公尺射擊教學。

步槍射擊競賽部分，由教育部於全國22縣市各遴選1隊10人，於11月在陸軍官校辦理3天2夜全國高級中等學校175公尺射擊競賽，活動全程輔以裝備介紹、校史館參訪及微電影欣賞，以活化競賽內容。1060221

(中央社)