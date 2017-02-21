匯豐去年淨利遽減 股價聞訊重挫

全球銀行巨擘匯豐控股（HSBC）今天公布，2016年淨利較前一年大幅衰退82%，並警告今年不確定升高。

法新社報導，匯豐2016年淨利為24.8億美元，自2015年的135.2億美元大幅衰退。匯豐董事長范智廉（Douglas Flin）表示，地緣政治變化「造成金融市場波動。」

匯豐去年第4季也出現稅前虧損34.5億美元。

匯豐在港掛牌股價聞訊一度重挫4.28%，來到66.05港元，台北時間下午1時31分，來到66.45港元。

匯豐董事長范智廉在香港證交所的公告中表示：「我們要指出歐洲即將舉行的選舉中，民粹主義影響政策決定，還有美國新政府可能的保護措施對全球貿易的衝擊等威脅，以及隨著脫歐協商啟動，英國和歐盟面臨的不確定性。」

脫歐衝擊方面，范智廉證實稍早媒體報導說，「現有應變方案建議我們可能需要在未來2年把大約1000個職務從倫敦遷到巴黎，這要看磋商進展如何。」

匯豐2015年宣布1項大幅整頓方案，計畫2年內全球裁員5萬人，每年撙節50億美元，結束虧損事業，以及更加聚焦在亞洲。1050221

(中央社)