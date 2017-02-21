基隆農會選情單純 無藍綠翻轉說
基隆市農會日前舉行會員代表與農事小組長選舉，過程順利，地方人士表示，由於基隆會員人數少，對於政黨誘因非常小，選情相較其他縣市單純，也沒有藍綠翻轉的說法。
基隆市農會總幹事陳賜陸表示，這次選舉和過往相差不多，只有會員代表武崙小組的李一郎及張益深兩人獲得13票相同票數，經當場抽籤後，由李一郎當選，且候選人多數是老面孔參選，只有3到4名新面孔。
基隆市農會舉行會員代表與農事小組長選舉，會員代表共有42人登記，選出31人；選出的11位農事小組長中，有10人同額競選，基隆市農會有投票資格的會員共有873人，投票率超過7成。
理事則有16人登記參選角逐9席，監事有4人登記選出3席，將在3月2日召開會員代表大會，選出理事和監事，當天也會召開理事會，由理事互推選出理事長，目前傳出有意參選理事長的有高進益、余松次2人，另有一人資格不符。
至於總幹事部分，市府產發處農林行政科長許財生表示，選出理事長後，預計4月15日前由理事長召開理事會，從符合資格的總幹事，投票同意是否聘任，目前有現任總幹事陳賜陸登記。1060221
(中央社)
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