暴力恐嚇虎尾殯葬所 警方檢肅5嫌到案

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虎尾殯葬管理所遭暴力恐嚇案，追查1年多，警方今天宣布偵破，將周姓主嫌共5人依治平對象檢肅到案，以殺人未遂、違反槍砲條例等罪嫌移送法辦。

雲林縣警察局虎尾分局指出，虎尾殯葬所推動整飭靈堂和祭祀物品業務，引起黃姓殯葬業者不滿，糾眾恐嚇毆打陳姓前所長致住院，再由暴力集團周姓主嫌持槍恐嚇殯葬所職員，並在辦公室公然開槍。

雲林檢方指揮虎尾警分局、刑事局中打中心、南投憲兵隊等組成專案小組偵辦，調查發現，周姓主嫌疑似經常率眾到KTV、小吃部等消費後，亮槍恐嚇店家，簽帳白吃白喝或藉端索取保護費等。

專案小組經過長達1年多追查，配合雲林縣警察局打擊黑幫行動，出動查緝周姓主嫌、黃姓殯葬業父子共5人到案，查獲改造手槍1支、安非他命毒品等，全案以殺人未遂、恐嚇、傷害、組織犯罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等移送法辦。1060221

(中央社)