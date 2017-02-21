高鐵送愛一日遊 台南偏鄉4校感恩獻藝
台南市北門區4所偏鄉國小學童，為了感謝台灣高鐵公司贊助嘉義至台北一日遊車票，今天在高鐵嘉義站表演才藝，吸引不少旅客圍觀。
高鐵嘉義站長毛家鵬表示，台南市北門區文山、雙春、蚵寮、錦湖等4所國小學童，平日少有機會搭乘高鐵，為了完成學童的夢想，由高鐵公司贊助4校嘉義至台北一日遊車票。
4校學童為了感謝高鐵公司贊助台北一日遊車票，今天在高鐵嘉義站聯合演出平日所學的才藝，包括「電音三太子」、口琴吹奏、舞蹈、爵士鼓等表演，吸引旅客駐足圍觀。
文山國小校長謝辰育表示，這4所學校都位於偏鄉漁村，學童半數來自新住民家庭或隔代教養家庭，受限於家庭經濟因素，少有機會搭乘高鐵出遊，感謝台灣高鐵公司提供機會讓學童體驗高鐵的舒適與便捷。
毛家鵬除了象徵性地將大型車票贈予師生，祝福師生們有一趟充實、愉快的高鐵之旅外，也鼓勵學童築夢踏實，將來有機會也能幫助有需要的人。1060221
(中央社)
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