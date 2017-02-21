桃園市7名高階警官交接 鄭文燦肯定治安維護

桃園市7名高階警官交接，桃遠市長鄭文燦肯定治安維護。（甘嘉雯攝）

基於現階段推動治安工作需要，桃園市包含督察長、分局長、大隊長等7名高階警官職缺，包括督察長等7人異動，新任督察長魏慶賢、平鎮分局分局長張維鎮、楊梅分局分局長翁群能、龜山分局分局長蔡鴻義、蘆竹分局分局長楊台興、刑事警察大隊長蕭欽杰、交通警察大隊長李建民。

市長鄭文燦表示，除肯定桃警團隊對維護治安與交通的付出外，並期許警察局各級幹部與同仁，在黎局長領導下，一定可以貫徹「治安放心」、「交通順心」、「服務貼心」之工作目標，營造一個安全且充滿生命力與希望的生活環境，使桃園市真正成為一個「安居樂業」的幸福城市。

(中時)