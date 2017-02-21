歐盟獎學金簡章公告 每人40萬元

我要評比

教育部與歐盟合作設置「教育部歐盟獎學金」，提供每名獲獎生1.2萬歐元（約新台幣40萬元），獎助年限1年。106年該項獎學金甄試簡章已正式公告，今年度將獎助8至10名優秀青年赴歐攻讀碩士課程。

「106年教育部歐盟獎學金甄試」報名程序，必須先依照歐盟執委會文教總署2017-2018學年「新伊拉斯莫斯計畫」雙聯碩士課程獎學金日程，自行向各課程主辦大學申請該計畫雙聯碩士課程獎學金，如未獲選該獎學金正取，但成績優秀列為備取者，即可依「106年教育部歐盟獎學金甄試」簡章規定，於106年5月31日前向我國駐歐盟兼駐比利時代表處教育組報名「教育部歐盟獎學金」甄試。

(中時)