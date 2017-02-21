起床眼睛劇痛 小心是反覆角膜破皮
26歲張先生近2周起床時，總是左眼劇痛，強烈的異物感與刺痛讓他淚流不止，到眼科檢查之後才知道是月前左眼不小心被指甲劃傷了角膜，復原後反覆性角膜上皮糜爛，花了數月治療才復原。
台大新竹分院眼科部醫師謝昀翰表示，張先生的症狀是典型反覆性角膜上皮糜爛，常發生在之前有角膜表皮受傷的病人身上。最典型的症狀就是在睡夢中或是早上起床時，因為角膜破皮造成眼睛劇烈疼痛。
謝昀翰說明，最簡單卻很有效的方法是每天睡前塗眼藥膏，讓眼藥膏於眼皮與角膜表皮之間形成一層潤滑的保護膜，避免起床時眼皮又將角膜表皮撕裂，持續半年才比較能夠確保不再復發。
此外，成功率最高的方法，是將角膜表皮刮除後，再用準分子雷射削切掉一層薄薄的角膜組織，讓表皮重新生長，這種手術成功機會可達八成，但是術後疼痛與恢復期，則是病人必須考慮的。
(中時)
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