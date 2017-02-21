聞阿公高鳴輕生 劉奕兒淒厲哭喊、崩潰腿軟

聽到阿公高鳴過世，劉奕兒崩潰腿軟。（圖／本報系資料照片／張祐銘攝）

資深藝人高鳴6日疑因久病厭世輕生，享壽83歲。劉奕兒在昨天的告別式中，現身家屬答禮區，她是高鳴親孫女的身分才對外曝光，劉奕兒回憶她得知爺爺過世消息時，身體不停顫抖、崩潰大哭，而在接到消息前的當天，劉奕兒身體發熱、頭脹、眼壓很高，平常好動的她，那天反常完全不想動。

高鳴過世當天，家人擔心影響劉奕兒工作情緒，等她收工後父親才告訴她噩耗，劉奕兒當下大叫了一聲「啊～～」，之後站不住蹲到地上，哭到整個人在發抖，一直問著「為什麼？」、「他為什麼要這樣？」淒厲哭喊、難過崩潰。

慟失阿公，劉奕兒哭到都看不清楚，甚至漸漸失去知覺、感覺，「嘴巴一直問著為什麼⋯為什麼⋯，我記得是一種很奇怪的音調，無力又混亂又哭泣加上心痛吧」，整個人瞬間空掉，與其說不敢相信，也可以是說，不想相信。

劉奕兒隔天仍忍著悲傷情緒上工，並想到高鳴留給她的最後一句話「思廷，要加油！」也讓劉奕兒鼓起勇氣說「我會的。」字裡行間滿是對爺爺的思念。

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(中時電子報)