高峰路拓寬路燈城路障 居民憂成隱形殺手
新竹市高峰路221巷約500公尺山路，年前當地居民考量行車安全，將水溝填補，拓寬道路，不料8支舊路燈未同時遷移，反而成為隱形路障。高峰里長郭鵬鑫邀相關單位會勘，盼在事故發生前研究出解決之道。
郭鵬鑫表示，高峰路221巷靠山壁側，過去因水溝寬又深，造成不少交通事故，居民向民代反映，將500多公尺的水溝以水泥加蓋填起，等於道路加寬約1公尺，只是設在水溝及馬路間的路燈電桿未同步遷移。
2年多前他上任後，通往竹科的車潮愈來愈多，但8支路燈電桿仍在原處，尤其每到上下班尖峰時段，車輛爭道險象環生，曾傳出車輛自撞電桿，里民們認為電桿應盡速遷移，讓隱形殺手徹底消失。
日前郭與民代、市府養護科、台電等單位會勘，研究將路燈遷移到路邊的可能性；郭鵬鑫說，目前正在協調遷移時間，會盡量將路燈移到馬路最外側，若因地形無法遷移，就會移到對向路段。
市府養護科表示，遷移路燈勢必將破壞原路面及既存水溝蓋，詳細工程需仔細規劃，已列入今年度工程項目，將積極處理並協調台電研究供電管線問題。
(中時)
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