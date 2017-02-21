女童提早「轉大人」 7到9成原因不明
新竹5歲女童告訴媽媽「胸部痛痛的」，有持續隆起跡象，就醫時確認是罹患「特發性性早熟」，5年來長期治療，終於讓發育跡象延緩，13歲正常初經。
新竹馬偕紀念醫院小兒內分泌科醫師鄭弼文表示，男孩9歲前出現睪丸變大、長陰毛或腋毛、長痘痘、變聲、快速長高等，女孩8歲前胸部有硬塊、疼痛，長陰毛或腋毛、來月經等，就可能是性早熟表徵，6成4男孩性早熟為中樞神經系統病變，7到9成女孩性早熟原因不明。
治療上，如果是「特發性性早熟」，可施打「性釋素類似劑」針劑，男女孩用藥一樣，讓男性或女性激素恢復到正常濃度，以延緩青春期、避免第二性徵提前、降低骨骼成熟速度。
鄭弼文表示，施打這類針劑幾乎沒有副作用，若是「中樞性性早熟」或「周邊性性早熟」，則治療引起性早熟的疾病，或停止接觸外來的荷爾蒙藥物，就能改善。
他認為，雖然多數女孩性早熟的原因不明，但現代兒童營養好，性早熟趨勢越來越明顯，應慎選食材讓孩子攝取多元營養，避免使用塑膠袋或用塑膠製品盛裝熱食熱飲，外食自備餐具等，「均衡飲食、多運動，避免肥胖」，仍是孩子健康成長的正確之道。
(中時)
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