羊水破等不及救護車 警開道救命7公里

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新竹縣柯姓男子21日凌晨因妻子羊水破了急著送醫生產，幸經警方鳴笛護送，救命7公里，及時讓柯妻順利產下嬰孩。（陳育賢翻攝）

新竹縣柯姓男子21日凌晨因妻子羊水破了急著送醫生產，幸經警方鳴笛護送，救命7公里，及時讓柯妻順利產下嬰孩。（陳育賢翻攝）

新竹縣柯姓男子21日凌晨因妻子羊水破了急著送醫生產，又怕叫救護車來不及，只好自己硬著頭皮閃雙黃燈飆車前往醫院，巡邏員警發現了解狀況後，主動為其開道，及時護送柯妻到院，順利產下嬰孩。

今天凌晨1點32分，新竹縣警竹北分局山崎派出所所長陳龍彬與警員歐家宏，巡邏行經新豐鄉康樂路與德昌街口時，發現對向有1部自小客車一直閃著大燈、車速也飛快，行跡相當「可疑」。

警方靠近盤查時，柯姓駕駛立即搖下車窗神情緊張的表示太太的羊水破了，小孩快生了，要緊急送醫，但因為怕叫救護車來不及，所以冒險開快開車，要載太太至竹北東元醫院生產。

警方了解狀況後，立即鳴笛為其開道護送，短短6分鐘疾駛約7公里路程到達醫院，及時讓柯妻順便產下嬰孩，新手柯爸爸則是鬆了一口氣，頻頻向警方表示感謝。

(中時)