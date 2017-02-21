高雄市衛生局農業局合作設禽流感防疫地圖

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因應防範禽流感疫情擴大，高雄市衛生局與農業局合作建置防疫地圖，要求禽場及水域周邊3公里處都列為高風險區，除加強防疫工作外，也要求相關人員進行疫情稽查時應加強自主管理。

農業局長蔡復進表示，高雄目前無家禽場禽流感病例，除加強防堵禽流感入侵，另積極查察367處禽場、理貨場與批發市場，進行消毒外，也查緝違規私宰。

零售市場7件通報疑似活禽展售與私宰，農業局對其中3場有活禽的攤商移動管制，並依動物傳染病防治條例進行裁處。

農業局希望2月17日到2月24日的全台家禽禁宰禁運，能讓潛伏的家禽飼養場的禽流感病毒現形。

衛生局長黃志中也說，目前衛生局列管6處市場及1禽場共85名相關從事業人員，要求自主管健康管理。

衛生局建置的防疫地圖，標示包括列管全市的禽場、濕地和湖泊候鳥傳播疫情等，同時也會加強對居住在附近民眾的宣導，提醒醫療院所注意居住在高風險區民眾的就醫診斷，做為診療病情判讀的參考。

(中時)