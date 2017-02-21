新北市106年中等學校運動會 今上午開幕
新北市106年中等學校運動會於今（21）日上午於板橋第一運動場舉行開幕典禮，展開為期4天的田徑競賽，市長朱立倫蒞臨主持開幕典禮，鼓勵選手們延續新北市過去的運動佳績，挑戰並超越自我。
朱立倫指出，新北市是個運動城市，選手們的表現可圈可點，過去幾年在全國中等學校運動會都有傑出表現，前兩年所獲金牌總數更是全國之冠，還有多項賽事刷新大會紀錄，期待今年的參賽選手們發揮實力，展現平時訓練的成果，並在下屆全中運締造亮眼成績。
開幕典禮由開明工商的醒獅團揭開序幕，並由新北高工選手江慧琪代表運動員宣誓，海山高中選手林珈卉與三重商工選手陳宇昇手持聖火，象徵新北市發展學生競技運動的決心及行動力。
教育局表示，新北市中運除提供學生競技交流機會外，也藉此選拔優秀選手代表參加全中運。今年市中運自1月4日起展開，共計舉辦網球、柔道、桌球、射箭、角力、跆拳道、羽球、游泳及田徑等9種競賽，除田徑外，其餘項目皆於1月14日前舉辦完畢。另外，全中運將於4月22日至27日在彰化縣舉行，期盼新北小將超越去年94金85銀68銅的成績，再創高峰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。