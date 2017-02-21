新北市106年中等學校運動會 今上午開幕

新北市106年中等學校運動會今天上午在板橋第一運動場舉行開幕典禮。（王揚傑翻攝）

市長朱立倫蒞臨現場致詞，勉勵選手共創佳績。（王揚傑翻攝）

新北市106年中等學校運動會於今（21）日上午於板橋第一運動場舉行開幕典禮，展開為期4天的田徑競賽，市長朱立倫蒞臨主持開幕典禮，鼓勵選手們延續新北市過去的運動佳績，挑戰並超越自我。

朱立倫指出，新北市是個運動城市，選手們的表現可圈可點，過去幾年在全國中等學校運動會都有傑出表現，前兩年所獲金牌總數更是全國之冠，還有多項賽事刷新大會紀錄，期待今年的參賽選手們發揮實力，展現平時訓練的成果，並在下屆全中運締造亮眼成績。

開幕典禮由開明工商的醒獅團揭開序幕，並由新北高工選手江慧琪代表運動員宣誓，海山高中選手林珈卉與三重商工選手陳宇昇手持聖火，象徵新北市發展學生競技運動的決心及行動力。

教育局表示，新北市中運除提供學生競技交流機會外，也藉此選拔優秀選手代表參加全中運。今年市中運自1月4日起展開，共計舉辦網球、柔道、桌球、射箭、角力、跆拳道、羽球、游泳及田徑等9種競賽，除田徑外，其餘項目皆於1月14日前舉辦完畢。另外，全中運將於4月22日至27日在彰化縣舉行，期盼新北小將超越去年94金85銀68銅的成績，再創高峰。

(中時)