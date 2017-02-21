清水富美加爆不倫戀 已婚貝斯手出面認錯
22歲日本女星清水富美加日前宣布出家，後又趁熱火速出書，揭露出道7年來的痛苦經歷，更提到自己曾有段不倫戀，今(21日)男方身分曝光，是樂團KANA－BOON的貝斯手飯田祐馬，他也透過經紀公司認了這個傳聞。
清水富美加在書中提到「苦惱的根源是忘不掉喜歡的人」，因此日媒尋線發現，她曾愛上一名樂團成員，不過後來才發現男方已婚，讓她大受打擊，很快就提分手，今飯田祐馬主動透過經紀公司承認不倫戀，「我對於清水小姐真的感到非常抱歉，並深深反省，我願意接受任何處分」。
他表示已和老婆討論過這件事，覺得清水富美加會突然拋下一切，部分原因應該和兩人戀情有關，不過所屬教團「幸福科學」全盤否認，但從她寫的內容來看，對象指的應就是飯田祐馬。
(中時電子報)
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