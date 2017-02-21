離職員工偷電線 硬辯「拿回自己東西」
養老鼠咬布袋！48歲顏姓男子任職於新北市中和區某水電行，離職後未將倉庫鑰匙歸還，19日晚間10時許持鑰匙潛入偷竊價值7150元的水電材料，老闆調閱監視器發現是前員工所為報警處理，警方20日循線約談顏嫌到案說明，他辯稱「是拿回自己東西！」警訊後依竊盜罪函送法辦。
警方調查，顏嫌有毒品前科任職新北市中和區某水電行2年多，去年10月離職後未將水電行倉庫鑰匙歸還；前日晚間10時許，趁水電行打烊後，持鑰匙潛入偷竊電線、水電零件，總價值7150元。
孫姓老闆隔日發現水電行遭竊，調閱店內監視器才發現竟是離職員工所為報警處理。中和警分局南勢派出所循線約談顏嫌到案說明，他辯稱，是到店內拿回自己的音響等物，否認偷竊。警方出示監視器畫面令他百口莫辯，警訊後依竊盜罪函送法辦。
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(中時)
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