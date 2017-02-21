彰化也淪陷！芳苑鄉2萬隻土雞感染H5N2遭撲殺

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彰化縣芳苑鄉一處土雞場，昨天經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。（謝瓊雲翻攝）

動物防疫所人員今日上午進入場內進行撲殺作業。（謝瓊雲翻攝）

動防所人員進場撲殺兩萬多隻土雞。（謝瓊雲翻攝）

動防所人員進場撲殺兩萬多隻土雞。（謝瓊雲翻攝）

動防所人員進場撲殺兩萬多隻土雞，預計下午即可作業完成。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣今年第一例禽流感疫情土雞場，出現在芳苑鄉，土雞場飼主17日因雞隻異常死亡主動通報，20日經確診為感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動物防疫指21日已進場撲殺2萬多隻土雞，並澄清日前宜蘭屠宰場來自縣內福興鄉鴨場的鴨隻，僅為一般感冒。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，芳苑鄉該土雞場17日主動通報有雞隻異常死亡，移動管制期間死亡率約為千分之四，家衛所昨天確診感染H5N2，今日的進場撲殺作業預計下午全部完成。

董孟治呼籲，縣內各家禽場全面加強防疫工作，並落實雞隻管理與異常通報，平飼飼養者若連續兩天場內死亡禽隻數在千分之四以上；籠飼飼養者及白肉雞場在千分之二以上，均應立即通報各鄉鎮市公所或動防所。

董孟治強調，畜主若發現家禽飲水量、攝食量與產蛋率驟降逾5%，出現顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，亦應主動通報，以利即時檢除病原，確保產業安全。

動防所也澄清，日前傳出宜蘭屠宰場的異常鴨隻，經溯源發現來自縣內福興鄉禽場，家衛所確診後僅為一般性低病原性家禽流行性感冒病毒，將依規定繼續進行移動管制及採樣複檢工作。

(中時)