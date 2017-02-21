中市水管遭挖斷 最快晚間6時陸續供水

水公司正在搶修中，預計最快下午6時起逐漸恢復供水。(馬瑞君翻攝）

台中市政府水利局在東區精武東路進行汙水下水道埋設工程，昨天下午施工時不慎挖斷1500公釐自來水管線，原預計台中部分從20日晚間8時起停水、限水36小時，水公司緊急搶修後，最快預計在今天晚間6時起逐漸恢復供水，但要到明早6時起才會全面供水。

水公司表示，今天下午2時完成1500mmSP工作孔焊接後，隨即澆置CLSM，預訂下午6時起打開制水閥、排氣，逐步調節恢復供水。但昨天停水區域的台中市各區里，要到明早6時起才會全面供水。

(中時)