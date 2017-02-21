3角戀吵架 路人公親變事主吃官司

公親變事主！彭姓女子不滿許女甩了她後，轉向陳男懷抱，去年9月為阻止許女坐上陳男機車，在內壢火車站前發生拉扯，行經的張姓路人聽聞爭吵，出手抓住彭女右手，彭女反抓他衣領，張男倏地將彭女壓制在地，造成彭女右頸受傷，氣得報警提告。

張男喊冤說是正當防衛，但桃檢認為彭女並未有作勢毆打的動作，依傷害罪嫌起訴張男。

(中時)