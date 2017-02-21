翁美玲32年前開煤氣自殺 湯鎮業崩潰撫屍吻別
「永遠的黃蓉」翁美玲母親張明如今(21日)傳出上月病逝，將和愛女合葬在劍橋墓園長眠，而翁美玲1983年以《射鵰英雄傳》電視劇走紅，2年後因感情問題開煤氣輕生，當時男友湯鎮業聽聞噩耗後崩潰痛哭，求見最後一面後撫屍吻別才離去，成為他終身之痛。
據香港《蘋果日報》報導，翁美玲昔與湯鎮業公開交往，是演藝圈中金童玉女，但兩人年輕氣盛，偶有爭吵，期間數度被傳分合，1985年5月14日上午，翁美玲的遺體被發現在香港寓所開煤氣自殺身亡，送醫後仍不治，震驚演藝圈，而外界推測她輕生主因與工作壓力大、感情問題有關。
翁美玲遺體被送入太平間後，由於湯鎮業非直系親屬，遭拒看最後一面，最後在苗僑偉等人幫忙解釋下，工作人員才放行讓湯鎮業見翁美玲遺容，外傳當時湯鎮業見到愛人遺體失控痛哭，忍不住撫屍吻別，告別式上，湯鎮業替翁美玲的髮髻繫上一朵玫瑰花，並將手上梳子一分為二，其中一份隨翁美玲下葬，另一份自行保留，而這正是香港習俗文化中喪妻的儀式。
多年後，湯鎮業漸漸走出失去摯愛陰霾，1993年和姜坤結婚，8年後離婚，2008年與鄒文靜再婚，2014年湯鎮業被問是否仍掛念辭世的舊愛？他低調回應已經過了很多年，「如果現在我還非常想念她，對太太不公平」，並說：「人生有很多畫面，不可能將過去全刪，但也要看現在的人生。」
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(中時電子報)
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