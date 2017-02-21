陸產品輸美被課重稅 陸喊話訴諸WTO
針對美國總統川普上台後，陸製產品屢被美國課重稅，中國大陸商務部長高虎城今天說，若業界解決不了，中國大陸將按照世貿組織（WTO）規定，合理、合規、合法地維護陸企利益。
中新網報導，高虎城仍強調，中美經貿關係「你中有我、我中有你」，無論美國對中國政策如何變化，中美經貿關係最終還是要回到互利共贏的軌道上來。
高虎城說，貿易戰不該成為中美的選項。在當前世界經濟復甦依然乏力下，中美作為世界上最大的兩個經濟體，應攜手合作，共同推進雙邊貿易投資的持續成長，不僅可造福兩國人民和兩國經濟，也有利於世界經濟的復甦和成長。
他表示，處理貿易摩擦，首先是雙方企業的合作和溝通。處理貿易爭端當中的重要經驗，就是通過雙方企業的合作，並由政府鼓勵和支持，就能妥善解決。如果業界解決不了，中國大陸也將按照WTO有關規定，合理、合規、合法地維護陸企的利益。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。