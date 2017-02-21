陸產品輸美被課重稅　陸喊話訴諸WTO

針對美國總統川普上台後，陸製產品屢被美國課重稅，中國大陸商務部長高虎城今天說，若業界解決不了，中國大陸將按照世貿組織（WTO）規定，合理、合規、合法地維護陸企利益。

中新網報導，高虎城仍強調，中美經貿關係「你中有我、我中有你」，無論美國對中國政策如何變化，中美經貿關係最終還是要回到互利共贏的軌道上來。

高虎城說，貿易戰不該成為中美的選項。在當前世界經濟復甦依然乏力下，中美作為世界上最大的兩個經濟體，應攜手合作，共同推進雙邊貿易投資的持續成長，不僅可造福兩國人民和兩國經濟，也有利於世界經濟的復甦和成長。

他表示，處理貿易摩擦，首先是雙方企業的合作和溝通。處理貿易爭端當中的重要經驗，就是通過雙方企業的合作，並由政府鼓勵和支持，就能妥善解決。如果業界解決不了，中國大陸也將按照WTO有關規定，合理、合規、合法地維護陸企的利益。1060221

(中央社)